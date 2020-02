Rapallo: la solidarietà di Bagnasco e Brigati ai cinesi

Questa mattina il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il vicesindaco Pier Giorgio Brigati sono andati a salutare Gabriele Hu, titolare del Gran Caffè Rapallo, un segno di solidarietà e sostegno che si allarga a tutti locali della città gestiti da cinesi. Le notizie riguardanti il corona-virus hanno portato la gente a disertare questi negozi e a mettere in crisi non solo la comunità cinese.

Il sindaco ha commentato: “Tengo molto a far trasparire un messaggio che possa evitare falsi allarmismi e rassicuri i cittadini sull’ottima qualità delle nostre attività commerciali. Inoltre la Regione sta attuando al meglio tutte le misure preventive necessarie ed al momento in Liguria non si segnala alcuna criticità”