Rapallo: donati gli organi di Vivetta Valacca, giovedì i funerali (2)

Grande emozione e cordoglio nel mondo letterario, non solo ligure, ha suscitato la notizia del decesso di Vivetta Valecca. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. Un gesto di grande generosità e sensibilità; un regalo a chi, grazie a lei, potrà tornare a vivere una esistenza normale. Ancora incerta la data dei funerali che si svolgeranno presumibilmente giovedì pomeriggio.

Salvatore Alongi, apprezzava sia la personalità sia i componimenti letterari di Vivetta Valecca. In qualità di consigliere comunale le aveva proposto di fondare e presiedere la “Casa della poesia” con sede presso l’Excelsior Palace di Rapallo. Dice a fatica Alongi: Aveva accettato con il suo solito grande entusiasmo, col suo candore e con la sua voglia di cimentarsi in nuove esperienze. Il primo marzo era già in programma la prima iniziativa ufficiale. Ne era soddisfatta, entusiasta e felice”.