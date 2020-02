Rapallo: al via la riorganizzazione degli uffici

Il linguaggio è come al solito burocratese, l’opposto di ciò che dovrebbe essere per abituare il pubblico a fruire dell’Albo pretorio e leggere determine e delibere per capire ciò che decide e avviene nella pubblica amministrazione. Da febbraio tuttavia la macchina comunale, sotto la guida del neo segretario generale Mario Vittorio Canessa e dei dirigenti, dovrebbe avere una struttura più agile con possibili trasferimenti di personale da un settore ad un altro. Così almeno sembra di capire. Anche se dall’esterno i cambiamenti non saranno evidenti. La delibera della giunta comunale è pubblicata integralmente sull’albo pretorio on line; tranne l’allegato A che ne costituisce la parte integrante e forse più interessante.

Mario Vittorio Canessa, segretario generale del Comune