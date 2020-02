Politica: Sartori chiede investimenti per il porto

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria

Il porto di Genova investe 130 milioni in nuove opere per tenere separati il traffico cittadino e quello delle merci. L’obiettivo è quello di togliere entro 3 anni dalla viabilità ordinaria circa 3.500 tir, dando un po’ di respiro alla mobilità dei genovesi. “Genova ha bisogno di investimenti e lo sosteniamo da sempre – commenta Augusto Sartori, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria – dopo il crollo del Ponte Morandi la città, i cittadini e le istituzioni hanno saputo reagire e questa è una dimostrazione. Possiamo quindi affermare che oggi sia una giornata importante per Genova ed i genovesi: il futuro passa anche, e soprattutto, dallo sviluppo del porto, il più importante a livello italiano”.