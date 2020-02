Parco Montemarcello-Val di Vara: si è riunita la Comunità

Riceviamo e pubblichiamo

Stamane si è riunita la comunità del parco sotto la presidenza di Roberto Canata. Il commissario Pietro Tedeschi ha illustrato quello che sono stati i 4 anni di presidenza trascorsi, con le grandi problematiche che si sono dovute affrontare, non ultimo il mancato supporto della Regione alle politiche ambientali del territorio rappresentato. L’ ente comunque è salvo e vivo , avendo sconfitto l’assurda proposta di abolizione dello stesso. La comunità ha ravvisato la necessità di dare continuità alle politiche proposte dal presidente / commissario nel piano quadriennale ed ha avanzato la necessità di una riforma della governance che tenga maggiormente presente la rappresentanza nel direttivo degli amministratori che hanno la maggior parte del territorio nel parco, come la necessità di allargare la partecipazione alle associazioni degli imprenditori, siano essi industriali che di servizio.

In questo senso la proposta avanzata dal comune di Lerici può essere un utile spunto di proposta che, assieme ad altre che potranno essere avanzate, sarà oggetto di discussione il prossimo 28 febbraio in comunità . La comunità ha apprezzato la relazione del commissario che inserisce la necessità di un ruolo attivo del parco nelle politiche ambientali regionali., ed ha avviato le pratiche per la costituzione della nuova comunità.

.