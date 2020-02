Parco di Portofino: San Valentino al Passo del Bacio

da www.parcoportofino.it

Domenica 16 febbraio San Valentino al Passo del Bacio

Domenica, per festeggiare anche se con qualche giorno di ritardo, la giornata di San Valentino, il Parco di Portofino organizza una escursione nello splendido scenario del Monte, lungo il sentiero che da San Rocco di Camogli, passando dalle Batterie, arriva al Passo del Bacio per poi proseguire sino a San Fruttuoso.

La località è uno strapiombo che si affaccia di lato al sentiero, tra le rocce a picco sul mare, emozionante in tutta la sua selvaggia bellezza, ma da percorrere con molta attenzione, come sempre si deve fare quando si percorrono i sentieri scoscesi che attraversano la macchia mediterranea. I punti più difficoltosi del percorso sono attrezzati con catene che garantiscono la sicurezza di chi transita.

L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti Chiesa di San Rocco di Camogli.

Fine dell’escursione alle 13.00 circa a San Fruttuoso. Al termine i partecipanti possono rientrare autonomamente a piedi o con battello di linea (per Camogli o per Santa Margherita Ligure)

Itinerario: San Rocco – Batterie-Passo del Bacio-San Fruttuoso

Difficoltà: escursione impegnativa

Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking

Costo: escursione gratuita (l’escursione è garantita con un minimo di 5 partecipanti. Numero max iscritti: 20)

Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giorno precedente iscrivendovi a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrK4xnjYevJvFOaUFRrbd2dVyp-HYHXRD50YkOCxh9d-qxaw/viewform