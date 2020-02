Lettere/ Raccomandate più lente di una lumaca

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Venerdì 31 gennaio esco da casa e trovo nella cassetta un avviso di ricevimento raccomandata. Nessuno ha sentito suonare al citofono. Mi dicono che il precario di turno avrebbe perso troppo tempo ad aspettare chi firma per ritirare la missiva; più celere lasciare l’avviso. Sarà così? Altro che “Il postino suona sempre due volte”.

Il fatto più grave tuttavia è che potrò ritirare la raccomandata solo martedì 4 febbraio in tarda mattinata in un negozio abilitato di un comune diverso da quello della mia residenza.

Cinque giorni d’ansia. Una raccomandata non porta mai buone notizie. Sarà una comunicazione dell’amministratore condominiale? Sarà una multa? Sarà l’Agenzia delle Entrate? Quale nefasto messaggio mi porterà? Alla fine scopro che a spedirla è un ente che deve fare una banale comunicazione ed ignora che esiste la Posta elettronica certificata.

Ma possibile che non ci sia un politico che si preoccupi di tutelare anche per queste faccende che, per quanto modeste, ci rovinano la vita? Perché non obbligare a scrivere sull’avviso di giacenza da chi proviene la raccomandata?