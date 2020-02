Entroterra: “Segnaletica orizzontale, Anas intervenga”

Dall’ufficio stampa del consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione con oggetto ‘Segnaletica orizzontale sulle strade statali 225, 523 e 586’

Claudio Muzio (FI) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di intervenire presso ANAS per avviare un confronto con i Comuni sul miglior utilizzo della segnaletica orizzontale sulle SS 225, 523 e 586. Muzio ha ricordato che di recente ANAS ha proceduto al rifacimento della segnaletica orizzontale in tratti delle Strade Statali 225 “della Val Fontanabuona”, 523 “del Colle di Centro Croci” e 586 “della Valle dell’Aveto”, non tenendo conto dello status quo ante per ciò che riguarda il tratteggiamento della linea di mezzeria, precludendo la possibilità di svoltare verso strade consortili, passi carrabili, garage, aree industriali, imprese e che in molti casi non è stata data comunicazione preventiva né ai Comuni né ai soggetti interessati.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha rilevato che, anche grazie alle sollecitazioni dei consiglieri inviate dallo stesso assessore ad Anas, questa ha provveduto ad avviare un dialogo con gli enti locali interessati agli interventi e ha preannunciato al consigliere di ulteriori aggiornamenti sull’esito degli incontri e sugli accordi raggiunti.