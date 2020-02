Carasco: corso introduttivo per conoscere il regno delle api

di Guido Ghersi

L’Associazione “Nuova Assoapi Ligure” organizza un corso che ha la finalità di introdurre alla comprensione dell’affascinante mondo delle api e dell’apicoltura, un viaggio alla scoperta di quello che si può affermare un vero e proprio “Regno delle Api”.

Le lezioni si terranno in una saletta esclusivamente riservata del locale “Blanche” in Via Montanaro Disma,11 a Carasco. Il primo incontro dei tre previsti sarà sabato 22 febbraio alle ore 8,30. Tra il secondo (29/2) e il terzo appuntamento (13/2) verrà effettuata una lezione pratica attraverso la visita ad un apiario.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 347 9227907 (Luciano) o scrivere a nuovaassoapiligure@virgilio.it.

Il corso introduttivo terminerà venerdì 20 marzo 2020.