“A volte va bene che è un paese senza nessuno. E’ la seconda volta che succede e non c’è neppure vento”. Il commento riguarda la caduta dei vetri di un lampione a Camogli in piazza Colombo, davanti alla focacceria “In to canto”. E’ successo alle 18.30 e non passava nessuno. In zona si auspica ora il monitoraggio dei lampioni presenti in piazza Colombo. Il precedente era cauto dal lungomare sulla spiaggia.

Nelle foto il punto dove sono caduti i vetri e in basso il braccio del lampione