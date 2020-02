Camogli: intitolazioni a Louis Braille e Nicco Maggiolo

La giunta di Camogli ha deciso di intitolare la terrazza della Scuola Primaria adiacente al Palazzo Municipale a Louis Braille e la passerella a sbalzo di via Molfino, a Nicco Maggiolo

*****

Intitolazione:

“Terrazza Louis Braille

1809 – 1852

Ideatore del metodo di lettura e scrittura per ciechi”

Dal testo della delibera

Louis Braille nacque a Coupvray, una piccola cittadina nei pressi di Parigi, nel 1809.

All’età di quattro anni, giocando nella bottega di ciabattino del padre, perse un occhio e, dopo poco, anche l’altro, a causa della infezione conseguente all’incidente.

Nonostante avesse ugualmente iniziato ad andare a scuola, fu subito chiaro che, senza la possibilità di leggere e scrivere, non avrebbe potuto mantenere il passo dei compagni.

All’età di 10 anni, nel 1819, fu quindi accolto nell’ Istituto dei Ciechi di Parigi, uno dei primi Istituti al mondo per ragazzi Non Vedenti.

Veniva loro insegnato a leggere, attraverso il tatto, gli stessi caratteri della stampa in nero, che erano messi in risalto da un filo di rame posto sull’altro lato del foglio, ma non veniva insegnato loro a scrivere, poiché il metodo del filo di rame non si prestava a ciò.

Nell’Istituto, Braille, comunque si istruì, e si dedicò alla musica divenendo abile organista, e fu tanto apprezzato in questa attività da essere spesso richiesto in varie chiese per suonare durante le cerimonie religiose.

Nel 1827 si affermò quale giovane insegnante nell’Istituto stesso.

Attraverso l’insegnamento, ebbe modo di verificare le difficoltà presentate dalla educazione dei giovani non vedenti e, genialmente, ideò a vent’anni, nel 1829, dopo un lungo studio, il sistema di scrittura a punti in rilievo (perfezionato poi da Foucault) che porta il suo nome.

L’idea gli fu fornita dalla visita in Istituto di un soldato, Charles Barbier, che gli parlò di un modo a cui aveva pensato per trasmettere informazioni di notte, al buio, nelle trincee. Esso consisteva in sistema di dodici punti in rilievo che rappresentavano differenti suoni.

Braille semplificò il sistema, riducendolo ad una combinazione di sei punti, per mezzo della quale rappresentare tutte le lettere dell’alfabeto, ed estese poi lo stesso metodo anche alla rappresentazione della notazione musicale e perfino alla matematica.

Louis Braille si spense a Parigi, all’età di 43 anni, nel 1852, a seguito di una grave forma di tubercolosi. Dal 1952 la sua salma riposa nel Pantheon di Parigi, a riconoscimento della sua opera a favore dell’umanità.

Immagini dal sito del Comune

*****

Dalla delibera

Di attribuire al percorso pedonale a passerella in Via F. Molfino nel tratto compreso tra l’area adibita a posteggio pubblico e la cabina Enel in corrispondenza del civ. 82 l’intitolazione:

“Passerella

Nicolò Maggiolo

1935– 2018

Promotore della valorizzazione del territorio e delle tradizioni”

Dal testo della delibera



Nicolò Maggiolo, conosciuto come “Nicco”, nasce a Camogli (Ge) l’11 maggio 1935.

Con la famiglia svolse da sempre attività professionale nel settore della ristorazione gestendo locali nelle frazioni di San Nicolò/Punta Chiappa e di Ruta;

Affiancò l’attività lavorativa ad iniziative dirette a valorizzare lo sviluppo turistico del territorio camogliese a partire dagli anni Cinquanta.

Per la sua conoscenza delle tradizioni e della cultura locale, divenne presidente dell’Associazione che valorizzò la frazione di Ruta con iniziative gastronomiche e turistiche.

Fu sua l’idea di dar vita alla Sagra della “Capponadda” che fu realizzata prima a Ruta e successivamente nella frazione di San Rocco, dove ancora oggi si svolge nel mese di luglio.

Consistente fu il suo sostegno alla manifestazione Premio Internazionale Fedeltà del Cane durante la quale, il 16 agosto di ogni anno, sono conferiti riconoscimenti ai cani che si sono distinti, in Italia e all’estero, per atti di coraggio a difesa degli uomini e del territorio, anche in occasione di calamità naturali.

In campo sociale fu membro per molti anni del direttivo della P.A. Volontari del Soccorso di Ruta e si adoperò sempre per sostenere fattivamente ed economicamente il sodalizio.

Fu animatore per molti anni del Teatrino di San Nicola, un locale che, situato nel centro della frazione di San Rocco, ospitò incontri, dibattiti, spettacoli per grandi e piccoli, divenendo un luogo di ritrovo sociale quotidiano per la comunità della località camogliese.

In campo turistico il nome di Nicolò Maggiolo resta legato alla località San Nicolò di Capodimonte, di cui era originario. Nel 1999 costituì l’omonimo Gruppo che per oltre dieci anni organizzò molte iniziative per valorizzare il territorio sotto il profilo culturale e ambientale. In qualità di Presidente del Gruppo, Nicolò Maggiolo si fece promotore del restauro dell’antica Abbazia di San Nicolò, ottenendo il supporto scientifico della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali e quello economico di numerosi enti

pubblici e privati. Promosse manifestazioni musicali o a spettacoli nel piccolo piazzale dell’Abbazia in diversi periodi dell’anno (fra gli altri: festa della Stella Maris in agosto, festa di San Nicola a dicembre con canti e doni per i più piccoli).

Collaborò con le autorità religiose e si adoperò affinché la chiesa fosse dotata di un custode che, ancora oggi, garantisce l’apertura dell’Abbazia per i turisti e per i fedeli.

A ricordo di queste iniziative a favore del recupero architettonico e ambientale della località di San Nicolò, curò la pubblicazione di un libro “Gruppo San Nicolò I primi dieci anni”.

Con il trascorrere degli anni conservò con tenacia il ruolo di testimone delle tradizioni più antiche del territorio del Monte di Portofino.

Morì a Camogli (Ge) il 15 novembre 2018.

Foto dal sito del Comune

Gli atti deliberativi saranno inviati all’Ufficio Territoriale del Governo di Genova – Prefettura di Genova per l’ autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge 23 giugno 1927 n. 1188 e sarà data comunicazione della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ed alla Società Ligure di Storia Patria per il parere ai sensi degli artt. 1 e 3 della suddetta legge 23 giugno 1927 n. 1188.