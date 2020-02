Camogli: in arrivo altre 14 telecamere per sicurezza e rifiuti

di Consuelo Pallavicini

A Camogli Consiglio comunale veloce, con 9 punti all’ordine del giorno.

Il sindaco Francesco Olivari ha dato comunicazione della variazione delle deleghe attribuite agli assessori. A se stesso la delega al Commercio, oltre a Polizia urbana, Protezione civile, Difesa suolo e Servizi finanziari; ad Agostino Revello l’Edilizia privata in aggiunta a Lavori pubblici, Ambiente e Verde pubblico; ad Italo Mannucci il Personale oltre a Servizi sociali, Promozione della salute, Disabilità; la vicesindaco Elisabetta Anversa assessore a Turismo e Cultura, ha ceduto ad Elisabetta Abamo, già assessore al Commercio, la delega ai Rapporti con le Città gemellate, oltre a Pubblica istruzione, Politiche della famiglia e giovanili, Pari opportunità, Città solidale.

Sempre Olivari ha comunicato l’approvazione della convenzione per l’utilizzo associato delle funzioni di segretario comunale con il Comune di Santa Margherita Ligure, dopo il pensionamento di Ettore Monzù. ‘Santa’ rimane capofila coprendo il 70% della spesa.

Poi il via alle interpellanze.

Al consigliere Agostino Bozzo che ha posto il problema di via Sego, una pedonale che versa in una situazione di abbandono con muri privati crollati, pavimentazione rovinata e passaggio di cinghiali, ha risposto l’assessore Revello. Per i muri si provvederà ad emettere ordinanze ai privati affinché effettuino i lavori, per la pavimentazione provvederà il Comune e per la presenza dei cinghiali, problema anche di altre zone come l’Alega e il Cenobio, è stata effettuata una segnalazione alla Regione. Probabilmente, come già fatto in via di Mezzo, saranno posizionate delle gabbie.

Il consigliere comunale Claudio Pompei ha chiesto chiarimenti sui parcheggi alternativi a seguito dei lavori di costruzione dei box nell’area ex scalo ferroviario e sulla segnalazione del passaggio dei camion. Olivari ha spiegato che da quando è stato aperto il cantiere sono stati ricavati 20 posti nel viale dei Cipressi, 13 posti a pagamento in zona Cenobio e 7/8 parcheggi liberi in via Colombo. Nel vecchio ospedale, nella parte bassa, tra qualche giorno saranno fruibili altri 8 posti e a breve un’ulteriore decina. Successivamente, quando il muro di contenimento del cantiere sarà terminato, si libereranno altri 10 posti. Per ciò che concerne il passaggio dei camion del cantiere dell’ex scalo, la polizia municipale ha verificato che è tutto regolare; le lamentele di alcuni cittadini riguardavano, probabilmente, mezzi di altri cantieri.

Sulla richiesta, sempre da parte di Pompei, di provvedere all’installazione di telecamere per la videosorveglianza in alcuni punti strategici come ad esempio il Boschetto, l’assessore Revello ha specificato che le telecamere al momento sono 54 e che se ne stanno installando altre 14 (2 sul lungomare; 3 in zona Cenobio; 2 in via Figari; 2 all’Alega; 2 al Gulliver; 1 in via XX Settembre; 1 nel piazzale di San Rocco; 1 in via Lorenzo Bozzo), mezzi utili anche per controllare le piattaforme ecologiche.

Una successiva interpellanza di Pompei ha riguardato il problema del cambiamento di destinazione d’uso dei locali a livello strada di via della Repubblica; il piano regolatore non lo vieta ma sarebbe opportuna una maggiore sensibilità sull’argomento. Olivari ha informato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con un esperto della Regione per trovare il modo corretto di affrontare la questione per la salvaguardia dei locali ad uso commerciale.

Altro tema la palazzina a fianco della Casa di riposo per la gente di mare di proprietà dell’Inps che giace abbandonata. Per la terza volta Agostino Bozzo ha presentato un’interpellanza sull’uso dell’edificio, frutto di un lascito alla Casa, bene pubblico in una posizione di pregio. Già il sindaco aveva scritto all’Inps ottenendo una vaga risposta. L’assessore Mannucci ha chiarito che occorrerebbero lavori di notevole entità per renderla fruibile a fronte del fatto che nella struttura principale vivono 16 ospiti, che ci sono una ventina di alloggi liberi e che al recente bando per fruirne hanno risposto 4 persone.

L’ultima interpellanza, di Agostino Bozzo, ha riguardato la perdita della fognatura nel tratto compreso tra la località San Prospero e il Rivo Giorgio che soprattutto nel periodo estivo crea disagio per il cattivo odore. Revello ha informato che è previsto un intervento importante di Iren che durerà 5/6 mesi, che verrà effettuato dopo l’estate.