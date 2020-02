A12: “Autostrade, la responsabilità è del Ministero”

Dall’ufficio stampa del consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione a oggetto ‘Rimozione delle barriere antirumore autostradali sulla A12’

Vittorio Mazza (Lega Nord Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta le ragioni per le quali non sono stati adottati tutti i dovuti controlli e valutazioni da parte degli organi statali competenti, durante i precedenti lavori di installazione delle barriere antirumore sulla A12 fra Rapallo e Sestri Levante, poi rimossi per alcuni problemi strutturali, in modo da evitare future problematiche e di vigilare e sollecitare Autostrade a provvedere in tempi brevi al rimontaggio a regola d’arte delle barriere antirumore.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha ricordato che la competenza è del Ministero dei trasporti e ha illustrato le iniziative assunte dalla Regione presso Società Autostrade «per chiedere al gestore il rispetto dei propri obblighi, il cronoprogramma dei lavori, i termini e le modalità di ripristino delle condizioni che garantiscano gli obbiettivi di risanamento acustico».