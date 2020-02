Sestri: “Istanze consiglieri, rispettate i tempi”

Da Albino Armanino riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione inviato al presidente del Consiglio e al sindaco

Oggetto: rispetto dei termini indicato dal Tuel e dal regolamento consiliare per la trattazione delle istanze dei consiglieri agli atti.

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto l’art 43 del decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”, il quale al comma 3 recita:

“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili

all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.”

Visto l’art 42 “Iscrizione delle mozioni, interpellanze e interrogazioni all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale” del “Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale” del Comune di Sestri Levante, il quale recita:“

1. Il Presidente del Consiglio o per proprie determinazioni o su richiesta del Sindaco provvede ad iscrivere all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta dopo la loro presentazione, o in altra seduta da tenersi non oltre 30 giorni dalla data di presentazione, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni, raggruppate per affinità di materia ed in ordine di presentazione,con precedenza delle mozioni sulle interpellanze e sulle interrogazioni.”

Visto l’art 46 “Svolgimento dell’interrogazione” del “Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale” del Comune di Sestri Levante, il quale recita:

1. Lo svolgimento dell’interrogazione ha luogo, a seguito dell’iscrizione all’ordine del giorno nella prima seduta immediatamente successiva alla presentazione, purchè la presentazione sia stata fatta almeno cinque giorni prima della detta seduta, o comunque in altra seduta da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

2. La risposta del Sindaco o dell’Assessore nella materia di competenza non può superare i 15 minuti.L’interrogante può replicare per 10 minuti, al fine di dichiarare motivatamente se sia soddisfatto o meno.

3. Al momento della presentazione l’interrogante può richiedere se intende avere risposta scritta. In questo caso il Sindaco entro 30 giorni dà una risposta scritta all’interrogante.

4. Le interrogazioni non danno luogo a discussione.

Visto l’art 47 “Interpellanze” del “Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale”del Comune di Sestri Levante, il quale stabilisce:

1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su un determinato argomento.Lo svolgimento dell’interpellanza ha luogo, a seguito di iscrizione all’ordine del giorno nella prima seduta immediatamente successiva alla presentazione purchè la presentazione stessa sia stata fatta almeno cinque giorni prima di tale seduta o comunque in altra seduta da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

Visto l’art 49 “Svolgimento della mozione” del “Regolamento per lo svolgimento delConsiglio Comunale” del Comune di Sestri Levante, il quale al comma 1 stabilisce:“

1. Lo svolgimento della mozione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione.”

Visto l’art 60 “Prerogative dei Consiglieri Comunali” del “Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale” del Comune di Sestri Levante, il quale stabilisce fra l’altro:

1. I Consiglieri Comunali, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato,nonché di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ente e degli atti preparatori in esso richiamati, con divieto di accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione ed agli atti dei procedimenti tributari disciplinati da particolari norme, e salvo l’obbligo di mantenere la riservatezza per gli atti definiti “riservati” dal Regolamento sul Diritto di Accesso ed alla documentazione d’ufficio.

2. I Consiglieri Comunali hanno altresì diritto ad ottenere gratuitamente copia di qualsiasi documento o atto del Comune depositato presso gli Uffici, risultante ufficialmente all’Archivio o al Protocollo Generale, la cui conoscenza sia necessaria per lo svolgimento del mandato, con le limitazioni di cui al 1^ comma,e con esclusione degli atti definiti “riservati” dal Regolamento sul Diritto di Accesso ed alla documentazione d’Ufficio, per cui vige il solo diritto di visura.

3. In casi del tutto eccezionali da valutarsi da parte del Sindaco può essere concessa la consegna di una sola copia a ciascun Gruppo Consiliare, per gli atti la cui riproduzione integrale risulti particolarmente onerosa.

4. I Consiglieri possono ottenere per l’effettivo esercizio delle loro funzioni copia degli atti di cui sopra, facendone richiesta anche verbale al Segretario o al Dirigente del Settore interessato, che disporrà, affinchè l’ufficio

competente provveda al rilascio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi particolari che impongano un periodo di tempo maggiore non superiore comunque a 15 giorni dalla richiesta. Entro i termini di cui sopra dovrà essere data “motivata” comunicazione dell’eventuale rifiuto, differimento o limitazione da parte del Sindaco.

Accertato che i termini sopra riportati sono sistematicamente disattesi;

Impegnano il sindaco e la giunta a disporre affinché siano rispettati i termini indicati nel decreto legislativo n. 267/2000 e nel regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale del Comune di Sestri Levante per la trattazione delle istanze e l’accesso agli atti dei dei Consiglieri.

Albino Armanino, Gian Paolo Benedetti, Paolo Smeraldi