Sestri: “Febbraio a Palazzo Fascie – sinergie per la cultura”

Da Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

In questi ultimi mesi si è rafforzato il coordinamento dei principali servizi pubblici che condividono la sede di Palazzo Fascie Rossi in Corso Colombo a Sestri Levante, in particolare tra Museo Archeologico e della Città (MuSel) e Sistema Bibliotecario Urbano, per cui è stato preparato, ed è anche nelle intenzioni future, creare un calendario di eventi condiviso, in piena sinergia. E’ stato importante in questo senso anche il supporto dell’Associazione A.Bi.Ci., costituita qualche anno fa da volontari proprio con lo scopo di sostenere e promuovere le attività del servizio bibliotecario e valorizzare la realtà storica e culturale del territorio. Il progetto nasce dall’idea di creare “rete” all’interno del palazzo della cultura, il palazzo che lo stesso Vincenzo Fascie, dopo la sua morte avvenuta proprio cento anni fa, nel 1920, aveva sempre desiderato fosse la struttura dedicata alla cultura e alla pubblica fruizione per conoscere e conservare i beni culturali cittadini.

Biblioteca e MuSel sono gestiti entrambi da Mediaterraneo Servizi, la società pubblica “in house” di Sestri Levante, che dal 2017 si occupa di concretizzare le politiche culturali e turistiche definite dal Comune: proprio sotto l’egida di Mediaterraneo, è stato rafforzato il confronto tra i funzionari referenti di Museo e Biblioteca, già avviato negli anni precedenti. E’ stata infatti messa in evidenza la necessità di pensare a soluzioni per una migliore condivisione di programmi e spazi, ponendo al centro la cultura come bene comune e riferimento principale. La cultura, infatti, appartiene al quotidiano di ognuno, avendo tante differenti “forme”, e tutto il nostro patrimonio deve essere continuamente alimentato per lo sviluppo culturale e storico.

Fin dal mese di febbraio è stato quindi preparato un programma variegato, che va dalle attività per bambini e famiglie del Museo (come “Ma come ti vesti?” prevista per domenica 2 febbraio) e della Biblioteca, in collaborazione con Nicoletta Salamone della Libreria “Leggi e Sogna” (ogni venerdì pomeriggio, tra cui una lettura in museo in occasione di “Innamorati al MuSel”), alle conferenze e presentazioni di libri, come l’8 febbraio per la presentazione del libro di Roberto Palumbo sulla peste del XVII secolo e il 22 febbraio per la presentazione del volume di Barbara Fiorio “C’era una (s)volta”, fino ad arrivare alle speciali visite guidate, come – sempre sabato 22 – “La storia racchiusa tra due baie”, organizzata con EnjoyGenova e Cooperativa Archeologia.

Non mancano inoltre le promozioni, come quella di “Innamorati al Musel” che invita a visitare il Museo archeologico e della città in coppia al prezzo di uno solo, tra il 14 e il 16 febbraio e tutti coloro che visiteranno il museo in quell’occasione riceveranno un piccolo omaggio in ricordo proprio della loro visita a Palazzo Fascie, in Corso Colombo 50 a Sestri Levante.