‘Santa’: controlli del sabato sera, due le patenti ritirate

Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di S.M. Ligure, nel corso del predisposto servizio teso al contrasto della “Stragi del Sabato Sera” durante alcuni posti di controllo alla circolazione stradale e numerose soste in prossimità di locali notturni e caselli autostradali, hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica”: un 65 enne di Rapallo, il quale, dopo aver provocato un sx stradale alla guida del proprio motociclo, sottoposto a controllo e successive analisi è risultato avere un tasso alcolemico pari a g/l 1/19; un 38 enne brasiliano ma abitante in quella cittadina, fermato alla guida della sua auto, dopo l’identificazione sottoposto al test alcolemico è risultato avere un tasso alcolemico pari a g/l 0.87. Pertanto, ad entrambi è stata ritirata la patente di guida.