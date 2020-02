‘Santa’: al Circolo Arci Odd Beholder + De Android

Dal Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sabato 8.2.2020 Odd Beholder (dream pop / Svizzera) + open act: De Android (synth pop / Italia)

Odd Beholder – Il progetto dream pop della compositrice svizzera Daniela Weinmann è caratterizzato da un drum programming minimale, scarno, associato a dei multi layers di synth analogici. La sua voce algida e malinconica è la cornice perfetta per un progetto introspettivo di grande eleganza.

Gli Odd Beholder nascono nel 2013. Il primo EP, “Lightning”, esce nel 2016. Il video del singolo “Landscape Escape” si aggiudica il Premio della Giuria “Best Swiss Video Clip 2017” al Festival della musica pop m4music. Nel 2017 esce il secondo EP “Atlas” a cui fa seguito l’anno successivo il primo full lenght “All Reality Is Virtual”. Nel novembre 2019 esce il singolo “Transatlantic Flight”.

In apertura: De Android, progetto di italo dream disco che miscela influenze new wave, synth pop, dream pop, trip hop e french house formato da Stefano Agnini (tastierista e paroliere per La Coscienza di Zeno, La Curva di Lesmo e Il Cerchio Medianico) e Siren (Serena Zanardi, voce per Il Cerchio Medianico) con un album uscito nel 2019.

Ingresso € 10,00, riservato ai soci Arci.

Apertura Circolo 21.30 – Concerto 22.15

Prossimi appuntamenti

Sabato 15.02.2020 Santa Margherita Ligure in Swimg!

Dopo la splendida riuscita delle prime due edizioni, realizzati in collaborazione con Swing it up – Recco, siamo felicissimi di annunciare la terza edizione di “Santa Margherita in Swing”!!

La serata avrà due belle novità per tutti i ballerini: sul palco salirà la nuova formazione dei “The Stompers Quartet”, composta da Gianluca De Pasquale (piano e voce), Simone Dabusti (Tromba), Simone Cosso (chitarra), Emiliano Matera (batteria). Avremo inoltre il piacere di ospitare, durante tutta la serata, Giulio Parise, ballerino internazionale, insegnante da molti anni presso le scuole di Swing Maniac’s (Barcellona), Swingcopats (Sabadell) e Bassano Swing out (Bassano Del Grappa.

Sabato 22.02.2020 Johannes Faber (jazz)

‘L’ arcobaleno del Jazz’: un viaggio attraverso stili e musicisti che hanno influenzato Johannes Faber nella sua lunga e luminosa carriera. Il repertorio comprenderà brani di Miles Davis, Clifford Brown,Coltrane, Hubbard, Gershwin, Thielmans. Faber si esibirà anche come cantante in due canzoni (“Sittin’ on top of the world”, un blues di Doc Watson e “The Thing I love”, un’ironica rilettura del famoso standard “The Man I love”).

Line up: Johannes Faber (tromba), Stefano Guazzo (sax), Uri Kuhnreich (batteria), Stefano Ferrero (contrabbasso), Daniele Gorgone (pianoforte).

Sabato 29.02.2020 Chantal Acda (alt folk / Belgio)

Chantal Acda è una musicista di origini olandesi che attualmente vive in Belgio. Nota per aver lavorato sino al 2006 con Adam Wiltzie all’interno del progetto Sleepingdog, Chantal ha pubblicato nel 2011 il suo primo album solista. “Let your hands be my guide” ha dato modo all’artista di liberare la propria voce ed esprimere nel modo più personale la propria emotività. La sua voce limpida e malinconica consente alla musicista belga di costruire un album dalla forte carica emotiva, in grado di conquistare l’ascoltatore sin dalle prime note.

Nel 2015 esce “The Sparkle In Our Flaws” che riprende e il discorso iniziato nell’ispiratissimo e struggente “Let Your Hands Be My Guide”, arricchendolo di qualche arrangiamento più pieno.

“Bounce back”, il suo terzo album solista, esce nel 2017 mentre nel 2018 esce il disco dal vivo “Live at Jazz Middelheim”, inciso insieme a Bill Frisell.

Lo scorso novembre è uscito il suo ultimo album “Pūwawau”, anticipato dal singolo “Tumanako”.

