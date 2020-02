Sanità: l’Asl4 risponde a Garibaldi (Pd)

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

In merito a notizie apparse in data 02.02.2020 relativamente alle dichiarazioni del Consigliere Luca Garibaldi sulla riorganizzazione dei presidi del levante ASL 4 precisa, senza entrare in merito alle considerazioni di carattere politico del consigliere, che alcune informazioni riportate sono errate e potenzialmente foriere di preoccupazione da parte del lettore.

In particolare:

-per quanto riguarda il polo di Sestri Levante si precisa quanto segue:

1) il centro dei disturbi respiratori ha trovato al terzo piano nella sua collocazione definitiva e non temporanea con spazi adeguati e superiori a quelli precedentemente occupati con ottimizzazione dei percorsi a potenziamento della produttività;

2) l’unità a conduzione infermieristica é stata opportunamente attivata, in via sperimentale, per un anno, al fine di valutarne attentamente l’impatto e la ricaduta, trattandosi di un reparto e di una metodologia di lavoro per alcuni aspetti rivoluzionaria, con forte e innovativo effetto nella gestione dei percorsi intraospedalieri e di integrazione ospedale territorio. Tale servizio necessita pertanto di una sperimentazione adeguata per consentire l’adozione di eventuali correttivi qualora ritenuti necessari.

3) il numero degli specialisti oncologi dedicati alla struttura di Sestri Levante risulta conforme agli standard di riferimento ed adeguato alle esigenze del territorio; il servizio è stato recentemente integrato con l’attività svolta presso l’ambulatorio oncologico di Rapallo per rendere più omogenea ed integrata l’operatività e soprattutto efficientare le prestazioni oncologiche fortemente integrate nel DIAR oncoematologico regionale.

4) si concorda sull’affermazione del consigliere Garibaldi che la fisiatria rimane un’eccellenza strutturata e attiva che merita di essere implementata; per questo motivo si è deciso di spostare l’area di ricovero al sesto piano, dall’attuale secondo, dove sarà dotata di un numero superiore di posti letto e di palestre dedicate per rendere separate le attività fisioterapiche dedicate agli utenti degenti rispetto a quelli ambulatoriali che rimarranno al piano secondo con perfetta conformità dei percorsi senza, peraltro, alcuna duplicazione dei servizi.

-la ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna, mai prevista né ipotizzata prima del 2015 e avviata dall’anno 2018, è un’opera complessa e delicata, sia per gli obblighi normativi sugli appalti comportanti tempistiche e procedure amministrative ineludibili, sia perché trattasi di un servizio essenziale che non può essere mai interrotto; per tale motivo si è programmata la realizzazione dei lavori per lotti coordinati e successivi, in modo tale da continuare l’attività creando il minor disagio possibile. Alla luce di quanto sopra, ASL 4 comunica che la prima trance di lavori é in fase di imminente conclusione e i nuovi spazi verranno attivati nei prossimi giorni: tale nuova aggiuntiva e strategica area assegnata all’emergenza sarà dedicata all’attività ortopedica in PS liberando spazi vitali nell’attuale Pronto Soccorso a supporto dei pazienti in attesa di visita o destinazione in reparto.

-in merito alle considerazioni sulla carenza di personale ASL 4 precisa che tutte le sostituzioni del personale legate al turnover sono state avviate e/o consolidate; solo nell’anno 2019 sono state assunte complessivamente 150 nuove unità di personale. Le difficoltà contingenti in alcuni settori sono da mettere in relazione alla mancanza di alcune figure professionali, carenti anche a livello nazionale, come per esempio anestesisti, medici del pronto soccorso, ginecologi per i quali l’impegno dell’Azienda a garantire la necessaria copertura è puntuale e costante.

-infine per quanto attiene le liste di attesa si ricorda che ASL 4 ha implementato, dal 2016, un virtuoso percorso di abbattimento dei tempi di attesa che hanno portato ad erogare le prestazioni monitorate brevi e differite nel 97% dei casi con rispetto dei tempi ministeriali (obiettivo nazionale 90%); tale trend è tutt’ora confermato.