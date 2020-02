Recco: Via Pisa, da domani 13 nuovi posti auto

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, riceviamo e pubblichiamo

Terminati i lavori, domani 4 febbraio alle ore 11,30 sarà inaugurato il nuovo parcheggio pubblico realizzato dall’Amministrazione comunale in via Pisa.

Con la creazione di 13 posti per auto e 8 per moto, si amplia l’offerta di aree di sosta in prossimità del centro cittadino a vantaggio di residenti e attività economiche.

Saranno presenti all’inaugurazione il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo che commentano: “Diamo così risposta alle richieste avanzate dagli abitanti nonché alla necessità di creare posti auto e moto per le attività economiche della zona e in favore del vicino ospedale”.