Recco: servizi sociali, notevole attività nei primi sei mesi

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo

Il primo semestre dell’amministrazione Gandolfo. Oggi parliamo di servizi sociali e pari opportunità

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’Amministrazione comunale di Recco descrivono quanto è stato realizzato nel primo semestre di mandato. Ecco il bilancio del settore servizi sociali guidato dall’assessore Francesca Aprile.

Oltre alle ordinarie, queste le principali attività svolte:

– istituito l’Albo dei volontari civici;

– ulteriore sviluppo del progetto “Dementia Friendly Community – Comunità delle persone con demenza” anche attraverso incontri con Ascom, Civ, parroci delle chiese cittadine e i ristoratori del Consorzio Focaccia di Recco;

– all’ambito dell’attività svolta con il Distretto Sociosanitario 13, di cui è presidente il sindaco Carlo Gandolfo, sono stati sviluppati i progetti “Alzheimer caffè”, in favore delle persone con demenza, e il processo di autonomia abitativa dei soggetti disabili grazie all’attività svolta nell’appartamento a essi destinato.

Casa

– stanziato il contributo di 35mila euro per il sostegno alle locazioni; in fase conclusiva il procedimento di attribuzione dei contributi in favore di 87 nuclei familiari;

– assegnati 2 minialloggi per rispondere alle situazioni di emergenza abitativa;

– accolte 3 domande per l’erogazione di contributi regionali dedicati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Pari opportunità

in collaborazione con il consigliere delegato alle pari opportunità Chicca Zanzi:

– partecipazione all’iniziativa “Il filo rosso ci unisce”, in collaborazione con tutti i comuni del Golfo Paradiso, per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; – inaugurata la “panchina rossa”, simbolo della lotta alla violenza di genere, e presentazione del libro “La casa rifugio a indirizzo segreto”;

– attività di sostegno allo sportello antiviolenza.