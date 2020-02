RASSEGNA STAMPA. Reddito cittadinanza, nel Levante 1.832 beneficiari

Oggi, lunedì 3 febbraio, auguri a Biagio. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Santi patroni: per chi ha ossessioni: Sant’Alberto (7 agosto). Parole: scolmatore (canale di allontanamento delle acque di piena di un fiume mediante deviazioni in canali diversivi di immissione in appositi bacini o in mare).

Il Secolo XIX. Reddito di cittadinanza nel Levante 3.002 domande; 1.832 accolte; il record a Rapallo con 419; a Portofino 6.

Chiavari: i parcheggi hanno 2.513.649 euro. Lavagna: le conferenze di “Officina”. Lavagna: Cange si esibisce a Casa Sanremo.

Rapallo: escursionista muore per un malore. Santa Margherita Ligure: mezza maratona, edizione super.

Camogli: tavola rotonda sui sistemi educativi. Camogli: laboratori, impariamo il mare. Camogli: adulti e bimbi dispersi sul sentiero per San Fruttuoso.

Orero: danni a cavo elettrico causati da detriti. Borzonasca: Stefania, da 10 anni al Festival di Sanremo.