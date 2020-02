Rapallo: Vox Italia, la costituzione e il futuro del movimento

Vox Italia è un movimento politico che da tempo si prepara, e prepara i propri quadri, guardando al rispetto e ai valori della costituzione. Presente su internet dove è molto seguito, potrebbe diventare nei prossimi anni un movimento importante e preparato, sul piano nazionale.

Sarà interessante, domenica prossima a Rapallo (vedi locandina in basso), ascoltare i suoi rappresentanti. Di seguito come si presenta Vox Italia (dal sito del Movimento).

*****

Vox Italia è un movimento politico che nasce per dar voce all’Interesse Nazionale.

Il movimento unisce valori di destra e idee di sinistra. Valori dimenticati dalla destra e idee abbandonate dalla sinistra. Occorre pensare altrimenti. Sempre. E muoversi obstinate contra. In rivendicata antitesi con l’inerzialità del coro virtuoso del politicamente corretto, superstruttura santificante i rapporti di forza del globalismo finanziario a beneficio degli apolidi signori del big business sradicato e sradicante.

Il pensiero unico politicamente corretto ha valori di sinistra e idee di destra: si identitifca valorialmente nel cosmopolitismo sans frontières, nel libertarismo post-identitario, nel progressismo senza limitazioni, nell’abbattimento di ogni autorità; si rispecchia idealmente nel competitivismo assoluto, nel sacro dogma della liberalizzazione del materiale e dell’immateriale, nella rimozione dei diritti sociali in nome della concorrenza planetaria al ribasso.

Contro il pensiero unico, occorre oggi avere idee di sinistra e valori di destra. Idee di sinistra: lavoro, diritti sociali, senso sociale della comunità e del bonum commune, solidarietà antiutilitaristica. Valori di destra: Stato nazionale patriottico come fortilizio contro la privatizzazione liberista, famiglia contro l’atomizzazione individualistica della società, lealtà e onore contro l'”impero dell’effimero” (Lipovetsky) e la superficialità consumistica liberal-libertaria, religione della trascendenza come opposizione ragionata al monoteismo idolatrico del mercato e all’ateismo nichilistico della forma merce.

Poco importa se a destra diranno che siamo comunisti e a sinistra che siamo fascisti. È il prezzo da pagare per chi abbia il coraggio di procedere controcorrente, consapevole che il vecchio sta morendo e il nuovo fatica a nascere.