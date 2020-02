Rapallo: “Reddito di cittadinanza, si attivi la leva del lavoro sociale”

Dal Partito democratico di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In data 2/02/2020 abbiamo protocollato la nostra interpellanza sul reddito di cittadinanza.

L’abbiamo fatto per rispondere alle dichiarazioni fatte dal Sindaco a proposito di questa Legge.

Partendo dal fatto che come PD abbiamo sempre sostenuto che questa legge andava corretta ma non eliminata.

Al Sig. Sindaco Carlo Bagnasco

Oggetto: Reddito di cittadinanza

Vista la sua intervista che ha come oggetto il fallimento del reddito di cittadinanza, il PD di Rapallo le chiede come il Comune da lei Amministrato intenda impiegare i beneficiari di tale reddito, sapendo che potrebbero essere impiegati per lo svolgimento di lavori socialmente utili per la comunità (pulizia arenili, letti dei corsi d’acqua e altre attività).

Attendiamo fiduciosi la sua cortese risposta augurandoLe nel contempo buon lavoro.