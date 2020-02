Rapallo: cercasi vincitore di una schedina da 500.000 euro

Da Agimeg riceviamo e pubblichiamo

“La nostra attività si trova nella zona centrale di Rapallo, un paese di mare di quasi 30mila abitanti in provincia di Genova ed il sesto comune della Liguria per numero di abitanti. Il vincitore non si è ancora presentato da noi, ma sicuramente è qualcuno del posto che frequenta spesso la caffetteria, in quanto in genere la nostra clientela è perlopiù locale”. – Così riferisce ad Agimeg il titolare del “Caffè del Corso” situata in via Corso Matteotti 43, dove un fortunato giocatore, con una schedina QuickPick, ha centrato la vincita di Categoria Speciale «Vincesi una Casa al giorno» di importo unitario corrispondente a 500.000 euro, di cui 200.000 euro erogati subito in denaro. “Questa è la vincita più importante mai realizzata nel nostro locale!”, afferma il titolare riferendosi alle vincite precedenti realizzate nell’attività ligure.