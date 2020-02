Rapallo: bando per la gestione del parco Canessa

Il parco Canessa di Rapallo è chiuso per consentire i lavori di riqualificazione in corso. Previsti nuovi servizi igienici e un locale riservato alle neo mamme. “Dopo il restyling del parco – spiega il sindaco Carlo Bagnasco – sarà necessario riaprirlo garantendone la custodia per evitare comportamenti incivili. Stiamo studiando un bando, più esattamente una manifestazione di interesse, per affidarne la gestione a chi è interessato. Se una mamma vorrà usare il locale, le sarà consegnata la chiave”.

L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio spiega che tra i lavori già effettuati, c’è l’applicazione di trappole anti processionarie; collari applicati agli alberi del parco favoriti dalle irritanti larve. Diversi i lavori in corso: la fontanella, i locali igienici, il ponticello, la pavimentazione. Nel laghetto torneranno ottanta pesci rossi; sarà rimesso a nuovo anche il trenino.