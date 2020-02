Porto Venere: all’isola del Tino, lavori per 600.000 euro

di Guido Ghersi

Nel Golfo della Spezia, l’Isola del Tino con quella più piccola del Tinetto e la grande Isola Palmaria, fanno parte del Parco. Il Tino ha un grande fascino; in questa piccola isola dimorò San Venerio. Ora sono giunti dal Ministero della Difesa, dal Mibact e dal Mit investimenti per 600 mila euro. Il contributo servirà per lavori di messa in sicurezza e restauro con nuovi scavi archeologici presso l’area sacra, oltre ad un miglioramento dei servizi e della sicurezza idro-geologica con il supporto dei tradizionali partner, tra questi il Parco Nazionale delle Cinque Terre mentre l’isola condivide l’essere parte del sito Unesco.