Levanto: guida all’ascolto dei due barbieri a Siviglia

di Guido Ghersi

L’Associazione Culturale No-Profgit “Tam – Tam – Tutta un’altra musica” e il Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” della Spezia-Succursale di Levanto, presentano per mercoledì 5 febbraio alle ore 21 all’auditorium Ospitalia del Mare in Via San Nicolò, 1 a Levanto “…due barbieri a Siviglia…” una guida all’ascolto delle due opere di Paisiello e Rossini con la presentazione del Maestro Aldo professor Viviani. La Partecipazione è gratuita.

Per informazioni: 0187/817.776 // 340/1560651 “tamtamlevanto@libero.it”