Chiavari: sabato un incontro dedicato all’Islam

Il 4 febbraio del 2019 Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar firmarono la Dichiarazione di Abu Dhabi, un forte invito a riscoprirsi fratelli per promuovere insieme la giustizia e la pace, garantendo i diritti umani e la libertà religiosa. Ad un anno esatto da quell’evento, l’Ufficio Ecumenismo e per il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Chiavari, in collaborazione con alcune chiese cristiane del territorio, organizza una interessante giornata di studio sull’Islam.

Lo stesso Papa Francesco ebbe a dire: “…per sostenere il dialogo con l’Islam è indispensabile la formazione adeguata degli interlocutori, non solo perché siano solidamente e gioiosamente radicati nella loro identità, ma perché siano capaci di riconoscere i valori degli altri, di comprendere le preoccupazioni soggiacenti alle loro richieste e di fare emergere le convinzioni comuni”.

Sabato 8 Febbraio, dalle ore 9,30 alle ore 13, nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Chiavari, in Corso Garibaldi, 56, ci sarà un’intera mattinata che metterà a tema “L’Islam”, guidata dal Prof. Antonio Cuciniello, arabista e islamologo all’Università Cattolica di Milano, che fa parte del comitato scientifico del gruppo per l’Islam dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della C.E.I.

Questo evento, inserito nell’ambito del Percorso di Formazione al Dialogo Interreligioso, intrapreso nello scorso ottobre dalla Diocesi di Chiavari, sarà anche l’occasione per presentare il corso della Scuola di Teologia “Mater Ecclesiae”, dal titolo: “L’Islam e i musulmani: dall’incontro al dialogo”, che prevede ben quattro lezioni di tre ore ciascuna, dalle 18,30 alle 22 nelle giornate del 17 febbraio, 2, 16 e 30 marzo.

Per iscriversi a questo corso è necessario telefonare allo 0185 313680 o scrivere una mail all’indirizzo: issr.ch@libero.it. La giornata di studio sull’Islam dell’8 febbraio è aperta a tutti, senza necessità di iscrizione.