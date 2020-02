Chiavari: giovedì Carlo Calenda intervistato da Antonio Gozzi

Dall’ufficio stampa di WyLab riceviamo e pubblichiamo

L’ex ministro dello Sviluppo Economico e leader

di Azione parlerà di sviluppo e innovazione

Giovedì 6 febbraio, alle ore 18, Piazza Levante e Wylab organizzano il secondo appuntamento del ciclo “Incontri con i protagonisti”, che è promosso dal settimanale on line (www.piazzalevante.it) presso la sede dell’incubatore, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari.

Ospite della rassegna – che andrà avanti nei prossimi mesi con altri eventi sempre aperti al pubblico, a ingresso libero – sarà l’eurodeputato Carlo Calenda, leader del movimento politico Azione, che sarà intervistato da Antonio Gozzi, editore di Piazza Levante e fondatore di Wylab.

Fra i temi trattati, ci saranno l’esperienza di governo di Calenda, la situazione politica attuale e le prospettive della sua forza politica Azione. Non mancherà un cenno sulla necessità di sostenere l’innovazione digitale e le start up. Al termine dell’incontro, seguirà un aperitivo