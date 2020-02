Chiavari: “Depuratore a Preli, ecco perché non si può fare”

Da Piero Renzullo riceviamo e pubblichiamo

Il 31/01/20 è stato pubblicato l’intervento: Chiavari:”Metti il depuratore a Preli, nel tunnel”. Preciso che il nuovo depuratore di Chiavari ad oggi sarebbe per 140.000AE.

Ho avuto occasione di vedere la galleria di Santa, ed è in tutta un’altra posizione. L’ingresso della galleria di Chiavari, ai piedi della Collina delle Grazie, mezzo diroccato dalle mareggiate, è pressoché “in spiaggia” e non esiste nessuna strada di accesso.

Sarebbe il primo esempio di depuratore “con accesso diretto da una spiaggia esposto direttamente alle mareggiate” e “privo di strade di accesso”.

Come si farebbe ad accedere senza vie di accesso se non con opere definibili “faraoniche?” – per me che non sono un tecnico – unitamente alle opere di difese a mare?

Lascio “a chi ne sa” l’analisi dell’interno di tale galleria, degli spazi disponibili, della sua sicurezza, siamo in zona definita a rischio idrogeologico e… A pochi metri passa la galleria della adiacente ferrovia. E’ noto che i treni con il loro passaggio creano vibrazioni che “non contribuiscono” certo alla stabilità della roccia. I geologi sono stati estremamente espliciti sul pericolo idrogeologico presente nell’area Collina delle Grazie e in particolare in quella zona.

Infine, mi meraviglio dei Verdi che propongono di distruggere quella che a mio parere è definibile la più bella spiaggia di Chiavari, forse la più bella del Tigullio.