Casarza: “Il Sindaco a casa tua”, gli incontri

Da Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure, riceviamo e pubblichiamo

“Il Sindaco a casa tua”

Gentili Concittadine e Concittadini,

mi avete dato la fiducia per portare avanti il principale obiettivo di vivere nel concreto la “Casarza di tutti”.

Per questo ho deciso di proseguire questo impegno nelle vie, nelle piazze, nelle frazioni e nei borghi casarzesi. Ritengo importante incontrarvi nei luoghi dove vivete la vostra quotidianità e affrontare puntualmente le esigenze, le priorità, gli interventi da realizzare per migliorare la sicurezza, la vivibilità e la qualità della vita della nostra Comunità.

Insieme all’amministrazione comunale sarò tra di voi:

Mercoledì 12 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 in Via Battilana, Via Gardella, Piazza Enzo Grilli

Martedì 18 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 in Piazza Cappelli, Via Bargonasco

Giovedì 27 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 in Via Massasco, Piazza XXV Aprile

Invito tutti coloro che non potessero essere presenti ad inviarmi tramite i seguenti contatti eventuali segnalazioni e suggerimenti: sarà mio impegno rispondervi personalmente.

Cell: 338 4397077 – mail: giovanni.stagnaro@libero.it – WhatsApp: 338 4397077 – Facebook: Giovanni Stagnaro Sindaco