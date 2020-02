Camogli: “Oro verde. Quanto vale la natura in città?”, incontro de l’Ochin

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

Camogli, 9 febbraio 2020, ore 17.30

Oro verde. Quanto vale la natura in città?

Sala Benedetto XV, ex Casa del Popolo, salita don Ansaldo 7

Ne parliamo con Francesca Neonato e Francesco Tomasinelli

Conoscere i benefici che la natura porta alla vita quotidiana, e non solo come contributo estetico, può fare la differenza nel nostro modo di vivere e questo vale per i grandi parchi e i balconi di casa, oggi più che mai con i cambiamenti climatici in corso.

Un’agronoma paesaggista, Francesca Neonato, un ecologo e divulgatore scientifico, Francesco Tomasinelli, ci spiegheranno tutti i benefici che la natura offre a partire dai viali alberati, dai parchi e fino alle aiuole e perché investire sulle strutture verdi urbane conviene.

Come stimare anche economicamente questi benefici chiamati servizi ecosistemici? Il verde non è solo un costo: ci sono solide ragioni economiche per calcolare che è un guadagno per la comunità puntare sulle capacità della natura nell’aiutarci a migliorare la qualità della vita nei nostri borghi grandi e piccoli.

Ricorderemo con affetto Franco Berardini, presidente della Coop Liguria, un grande amico dell’Ochin, che ci ha sempre sostenuto e valorizzato e che ci ha purtroppo appena lasciati.

Vi aspettiamo con un the caldo e i biscotti, l’ingresso come sempre è libero.

Il vostro Ochin

Ps. Diddi Foglietta, socia fondatrice della nostra associazione, ha creato un gruppo in cui sperimentare la meditazione: quella visiva, quella silenziosa o guidata… se siete interessati, domenica avrete occasione di parlarne con lei. (Oppure la trovate al 347 3915093)