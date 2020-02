Uscio: Aloia torna a sedersi in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Uscio è convocato martedì 4 febbraio alle ore 20.30. Ordine del giorno:

1 Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

2 Revoca parziale e totale in autotutela (ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i.) delle deliberazioni assunte dal Consiglio comunale n. 14 in data 11/06/2019, n. 26 in data 23/07/2019 e n. 31 in data 30/07/2019

3 Convalida consigliere comunale sig. Aloia Roberto

4 R.s.a. “comm Angelo Caprile” revoca bozza convenzione con il Comune di Avegno

5 Mozione del gruppo consiliare Uscio in poche parole#ci mettiamo la faccia al oggetto: “Medaglia d’onore per gli ex internati dei lager nazisti”