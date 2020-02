‘Santa’: Mezza Maratona delle Due Perle, 1.200 i partecipanti

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

La XVª edizione della Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle è partita alle 9 in punto dal lungomare di Santa Margherita Ligure con 1.200 partecipanti (1.320 gli iscritti) a conferma del successo dell’appuntamento sportivo, organizzato fuori stagione. Quest’anno il percorso è tornato ad essere quello originario, tra ‘Santa’ e Portofino; nella scorsa edizione, infatti, a causa dei danni provocati dalla violenta mareggiata del 29 ottobre e al conseguente crollo in più parti della strada provinciale per Paraggi, si dovette pensare ad un percorso alternativo.

Alla partenza presenti il vicesindaco Emanuele Cozzio e la consigliera con delega allo Sport Patrizia Marchesini. Massiccia la presenza di forze dell’ordine (carabinieri, polizia, vigili urbani) e di volontari (Associazione nazionale carabinieri, Protezione, civile, pubbliche assistenze).

Tra i partecipanti l’onorevole Maurizio Lupi (Liguria Popolare).

La manifestazione è promossa e organizzata dall’Atletica Due Perle in collaborazione con i Comuni ‘Santa’ e Portofino.