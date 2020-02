Superata la stagione della caccia, indenne, il cinghiale che bazzica la zona Allega a Ruta, non ha potuto festeggiare adeguatamente lo scampato pericolo perché ha trovato la mesa chiusa da una corda. Non si è perso tuttavia d’animo perché ha comunque scoperto cassonetti accessibili in località Violara.

Foto Consuelo Pallavicini