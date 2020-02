Recco: passeggiata Sant’Anna, la ‘talpa’ va in pensione

La “talpa” che avrebbe dovuto scavare un tunnel sotto passeggiata Sant’Anna a Recco, per poi collocarvi un nuovo collettore fognario in sostituzione dei vecchi tubi, lascerà Recco. Il sistema era stato adottato per evitare l’uso dei tradizionali escavatori per la presenza di numerosi cavidotti interrati al servizio di utenze. La “talpa”, all’avanguardia, non funziona non per la presenza di materiali strani, bensì per dei vuoti che la inducono a deviare dal cammino previsto. Ora Iren. responsabile dei lavori, dovrà decidere che sistema adottare per interrare il previsto collettore.