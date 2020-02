Rapallo, termometro politico del levante ligure

In questi giorni Rapallo è stato oggetto di un’attenta analisi da parte di una nuovissima “start-up “ che si sta affacciando sul panorama non solo ligure riguardante la sondaggistica e l’analisi del voto .

Su Rapallo lo studio messo in campo ha tenuto conto dell’elettorato delle 6 sezioni (su 32) maggiormente significative per numero e per risultato storico; cioè quelle sei sezioni che storicamente con i responsi delle loro urne hanno dato risultati elettorali molto vicini a quelli definitivi sul territorio comunale, analizzando i risultati ottenuti nelle scorse elezioni (si è preso in considerazione i dati dell’elezioni europee, nazionali e comunali) con una forma di sondaggio diretto effettuato a campione tra gli elettori appunto di queste sezioni sia con metodologia telefonica che tramite web.

I risultati ancora in fase di studio approfondito, e in attesa di conoscere alcune delle variabili ad oggi non ipotizzabili (candidati Consiglieri , Candidati Presidente) hanno dato già dei primi responsi.

I Partiti del centro destra hanno manifestato ottima solidità confermando il trand nazionale con l’unica sorpresa positiva per Forza Italia la quale ha registrato , in comparazione con i dati nazionali, un risultato del tutto positivo balzando dal 7,91 dell’ultima tornata (elezioni amministrative) ad oltre il 18% (effetto traino del sindaco Bagnasco) con tendenza al rialzo. La lega Liguria Salvini in leggerissima flessione sempre rispetto all’ultima tornata elettorale amministrativa si è assestata sul 16% ma con tendenza negativa . Fratelli d’Italia rincorre a distanza i due partiti con un 5%.

Per il centro sinistra il partito democratico registra un aumento dei consensi raggiungendo il 9% in attesa delle ulteriori liste che formeranno la coalizione del centro sinistra.

Il macro dato che emerge è la tendenza delle varie liste civiche presenti sul territorio che sembrerebbero pendere , con il loro fondamentale ruolo in termini di numeri, sul centro destra ed in particolare, anch’esso dato controtendenza su scala nazionale, sul partito del presidente Berlusconi.

Altro dato particolare è, ad oggi, l’andamento fluttuante dei dati statistici e di intenzione di voto sul neo Partito Cambiamo con Toti che registrano un buon 3,5 % ; in netto calo il Movimento 5 stelle con un modesto 4%.

Ancora alto il dato degli indecisi o non interessati.