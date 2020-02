Questa mattina un escursionista di Voghera che percorreva in comitiva un sentiero in località Sant’Agostino a Rapallo, è stato colto da un malore. Gli amici hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco di Rapallo. Vani i tentativi di rianimazione. La morte dell’uomo, classe 1949, è stata istantanea. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri. La salma è a disposizione della magistratura, ma è chiaro che il decesso è avvenuto per cause naturali.