Lettere/ “La pista di Chiavari e la gru della Cervara”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Ho letto sul Secolo XIX di venerdì 31 gennaio, a pagina 25, un articolo in cui si dice che la pista di ghiaccio non potrà tornare a Chiavari in piazza Fenice perchè la Soprintendenza non la ritiene in linea con la piazza stessa inserita nel centro storico. Mi chiedo se Chiavari sia in una provincia diversa da Portofino. Qui in località Cervara da oltre vent’anni una gru altera il paesaggio, vincolatissimo. Non mi risulta la Soprintendenza abbia mai mosso osservazioni per rimuoverla.