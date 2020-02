Cicagna: a teatro “Il sogno di Andrew”, omaggio a Lloyd Webber

Dall’ufficio stampa del Teatro di Cicagna riceviamo e pubblichiamo

Torna sul palco del Teatro Comunale di Cicagna sabato 8 febbraio 2020 ore 21 il musical con una Compagnia che si avvia a celebrare i suoi primi trent’anni di carriera, il Gruppo T&M Live, già apprezzatissimo dal pubblico in una passata stagione per lo spettacolo “Un Tango per Evita”, che mette in scena “Il sogno di Andrew”, un omaggio a Andrew Lloyd Webber con la regia di Susy Tagliapietra.

La Compagnia con “Il sogno di Andrew” rende omaggio a una leggenda vivente, il più celebre compositore di musiche per il teatro di tutto il Regno Unito e non solo: Andrew Lloyd Webber.

Innovatore del teatro musicale, capace di fondere melodie classiche e musica pop, stili musicali diversi e libretti di grande resa teatrale, è stato autore di alcuni tra i più celebri musical del Novecento, premiati da un enorme successo di pubblico.

Nella sua carriera ha composto 17 musical (tra gli altri, Jesus Christ Superstar, Cats, The Phantom of the Opera, Evita) , due colonne sonore e una messa da requiem e con i suoi 72 anni, il re del musical continua a comporre musiche per il cinema e per il teatro.

Dunque “IIl sogno di Andrew” celebra il genio di un grande compositore. Un tributo alle melodie più conosciute che hanno accompagnato il panorama del musical nei due templi sacri del musical mondiale: Broadway a New York e West End a Londra.

Dal rock di rara potenza di Jesus Christ Superstar che narra l’ultima settimana di vita di Gesù rappresentata, in modo assolutamente originale, dal punto di vista di Giuda Iscariota, con delle atmosfere hippie ed essenziali, al sapore argentino di Evita, soprattutto per brani iconici come Don’t Cry for Me Argentina e You Must Love (Madonna nel film di Alan Parker vinse l’oscar), al colorato Joseph, capo-macchinista all’Opéra nella magica oscurità’ di The Phantom, dove Webber scrive il soggetto e le melodie dello show musicale liberamente ispirato al libro di Leroux e racconta il tormentato e straziante amore fra un musicista sfigurato che abita le segrete dell’Opera di Parigi e il soprano Christine Daaé, compagna del visconte Raoul De Chagny.

E naturalmente non possono mancare il sofisticato mondo di Cats, tra i musical più famosi a livello mondiale e tra i più longevi della storia del palcoscenico, andato in scena ininterrottamente dal 1982 al 2000, narra la storia di un clan di gatti del quartiere Jellicle, riunitosi per omaggiare il loro capo, Old Deuteronomy e la leggenda di Starlight Express, il treno di mezzanotte che aiuta i locomotori in difficoltà e Rusty un giovane locomotore a vapore che sogna di vincere la gara internazionale incontra Starlight Express in un sogno nel quale il leggendario locomotore gli dice che l’aiuto e la forza di cui ha bisogno sono dentro di lui.

Uno show elegante e raffinato. Musiche famose ed apprezzate. Una band dal vivo. Performers di talento con un grande cuore artistico. Una serata magica.

Da anni su palcoscenici e piazze nazionali, T&M Live vanta oggi un grande repertorio specializzato in musical.

L’esperienza e l’affiatamento sul palco sotto una stessa guida hanno consentito ai giovani performers una grande crescita artistica consolidando così un gruppo teatrale di elevato livello qualitativo.

La Compagnia, premiata da Festival nazionali, propone al pubblico opere quali Aida (2009) – Jesus Christ Superstar (2011-2013) – Evita (2013-2015)

Biglietti

Intero € 15,00 – Ridotto € 12,00 – Ragazzi sotto i dieci anni – € 7,00

E come da piacevole tradizione, al sabato sera a partire dalle ore 20.00, nel foyer del Teatro di Cicagna, non potrà mancare l’Aperiteatro, l’aperitivo informale offerto dalla Direzione del Teatro a tutti gli spettatori.

Orario biglietteria

La biglietteria del Teatro di Cicagna è aperta il giovedì della settimana di spettacolo dalle ore 17,00 alle 18,30 (con diritto di prevendita € 1,00) e nei giorni di spettacolo dalle ore 18.00 nei giorni feriali e dalle ore 14.00 nei giorni festivi. Telefono biglietteria: 0185 1908295.

Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Abbonamenti – card

Gli abbonamenti danno diritto ad un prezzo di favore rispetto al biglietto standard ma non danno diritto al posto fisso.

Abbonamento libero per 5 spettacoli a scelta

Intero € 45,00 (€ 9,00 a spettacolo) Ridotto € 38,00 (€ 7,60 a spettacolo)

Abbonamento Musica e Danza per tutti i 3 spettacoli

Intero € 30,00 (€ 10,00 a spettacolo) Ridotto € 25,00 (€ 8,33 a spettacolo)

Gli abbonamenti non sono nominali e possono essere utilizzati da più persone anche per lo stesso spettacolo

Prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it