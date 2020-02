Chiavari: “Barriere alla stazione; ok all’eliminazione”

Da Pier Francesco Gaviglio Rouby

Il gruppo “Chiavari da tutelare” che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative , come gruppo di interesse municipale in appoggio al Sindaco Di Capua, si è riunito per esprimere la propria soddisfazione per l’intervento del Ministero dei trasporti e delle infrastruttur e che, nel recente incontro del sottosegretario Traversi col Sindaco della città, ha reso ufficiale l’impegno ad abbattere, con idonei interventi, le barriere architettoniche che soffocano e rendono quasi inagibile, per le persone in difficoltà, la Stazione Ferroviaria di Chiavari.

L’obiettivo di garantire la completa accessibilità è il traguardo che si era proposto il Comitato spontaneo di alcune centinaia di cittadini Chiavaresi che avevano sottoscritto la petizione di Eugenia Levaggi, già amministratore comunale, che aveva sollevato il problema, seguita da Massimo Mallucci, già consigliere ed assessore comunale, e da Anna Maria Norero , già consigliera provinciale.

Quest’ultima, delegata per la liguria dell’Associazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Fiaba), già elaboratrice della proposta di una “legge quadro” in materia (presentata all’ufficio stampa della Camera dei deputati) ha interessato il Presidente di Fiaba, Dott. Trieste, che ha ottenuto, in occasione dei periodici incontri con Ferrovie dello Stato, un’attenzione particolare per Chiavari, migliorandone il punteggio e la collocazione nelle liste di priorità. Grazie a questi interventi il Sindaco Di Capua è, ora, nelle condizioni di poter seguire il calendario degli interventi e dei lavori presso Ferrovie dello Stato, in modo da coordinarli con i progetti del Comune che, si spera, siano adeguati alle aspettative dei cittadini che hanno sottoscritto l’iniziale petizione , corredata da fotografie, perizie e progetti di intervento, giunti a Roma presso la Commissione apposita delle Ferrovie .

