Camogli: Forum Education, un documento per ripensare scuola ed educazione

Si è concluso questa mattina, a Camogli, il Forum Education, una tavola rotonda di due giorni focalizzata sulla scuola e sul sistema educativo che ha riunito venti personalità italiane protagoniste del mondo della cultura,

dell’economia e della società civile, tra cui la Direttrice del settore Education dell’Unesco Stefania Giannini, il Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità Fabrizio Barca e il Sindaco di Milano Beppe Sala. Al termine dei lavori è stato redatto un documento condiviso, che funge da base di partenza da cui muovere per lo sviluppo e la riorganizzazione del mondo della formazione, dalla scuola primaria all’università.

Partendo da una fotografia della situazione attuale, internazionale e italiana, il testo raccoglie una serie di princìpi condivisi dai partecipanti al dibattito e una sintesi dei prossimi passi.

Il percorso del Forum Education, infatti, non finisce qui. Nel corso del confronto, Beppe Sala ha proposto al coordinatore del Forum Danco Singer di farsi promotore del proseguimento del processo di lavoro: “Offro la possibilità di fare a Milano una prossima sessione in cui ci si rincontra e da cui si possa uscire con una proposta” ha dichiarato il sindaco. “La proposta sarà rivolta a chi amministra localmente e allo Stato, affinché ognuno faccia la sua parte in maniera più efficace rispetto a oggi”.

Hanno partecipato al Forum Education il Vicedirettore del Corriere della Sera Federico Fubini, la Vicedirettrice generale della Banca d’Italia Alessandra Perrazzelli, il Presidente di Generali Gabriele Galateri, l’ex Magistrato Gherardo Colombo, il Direttore Rai Radio3 Marino Sinibaldi, l’Economista della London Business School Lucrezia Reichlin, il Chief Operating Officer Microsoft Barbara Cominelli, il coordinatore del gruppo “Educazione” del Forum Disuguaglianze e Diversità Marco Rossi Doria, il direttore del gruppo di staff del Forum Disuguaglianze Diversità e referente della cooperativa Dedalus di Napoli Andrea Morniroli, il Direttore di Scienza Nuova Torino Maurizio Ferraris, l’Economista Salvatore Bragantini, il Responsabile nazionale prove Invalsi Roberto Ricci, la General Manager di Pearson Italia Mila Valsecchi, il Professore di Management alla Scuola Superiore Sant’Anna Alberto Di Minin, il Professore di Composizione architettonica e urbana al Politecnico di Torino Giovanni Durbiano, il Direttore di Wired Federico Ferrazza e la direttrice del Festival della Comunicazione Rosangela Bonsignorio.

Il documento condiviso



Scuola ed educazione: gli strumenti della libertà

Governi e cittadini dovranno assumere una responsabilità collettiva di fronte alle sfide attuali: giustizia sociale, cambiamenti demografici e climatici, migrazioni. Per garantire una libertà sostanziale sostenibile,

drammaticamente violata anche all’interno dell’Occidente e causa primaria dei rischi di dinamica autoritaria in atto. Di fronte a queste sfide il sistema educativo di tutti i Paesi avanzati è inadeguato: lo segnalano i bassi

valori della mobilità sociale.

In Italia è particolarmente allarmante la situazione della scuola, lasciata sola ad affrontare la complessità. È la fotografia registrata, tra l’altro, dai dati Ocse e Invalsi, dal tasso di abbandono risalito al 14,5% e dalla misura della povertà educativa. Ne esce un divario nord-sud particolarmente accentuato, con rilevanti differenze territoriali interne. È una scuola che per formare ha bisogno di trasformarsi.

A essere discriminati non sono solo i più poveri, ma tutte le ragazze e ragazzi a cui è negata la libertà sostanziale di vivere la vita che è nelle loro potenzialità senza che ciò continui a dipendere soprattutto dal luogo di nascita, dalla ricchezza e dallo status culturale e sociale della famiglia di origine.

L’impoverimento educativo trova già risposte in molte pratiche locali e iniziative individuali, in cui si verifica una proficua cooperazione tra pubblico, sociale e privato.

Occorre mettere a sistema le esperienze di azione positiva, per costruire modelli praticabili su tutto il territorio nazionale adattandoli ai singoli contesti. Questo perché la complessità richiede una molteplicità di

approcci e soluzioni.

I luoghi migliori da cui partire per avviare il cambiamento sono i comuni (le città metropolitane, i centri minori e quelli delle aree interne), perché sono in grado di realizzare un approccio integrato ai problemi e sanno

cogliere la complessità dei contesti. La città è la realtà che si può far carico della responsabilità educativa senza sostituirsi al governo, ma aiutandolo ad attuare i processi.

I principi che condividiamo

1. La scuola è luogo di istruzione (competenze) ed educazione (discernimento), impegnata a fornire gli strumenti della libertà sostanziale, ossia la capacità di fare le cose alle quali a ragione si assegna un valore: la capacità di lavorare, confrontarsi, partecipare, godere e conservare l’ecosistema, occuparsi degli altri, usare la tecnologia, acquisire le competenze per il futuro, realizzare i principi costituzionali.

2. Studentesse e studenti vanno accompagnati a maturare la consapevolezza degli usi della trasformazione digitale che potenziano o deprimono la libertà loro e di tutti noi e di coglierne le opportunità; solo così potranno recuperare il senso del proprio potere. Questa consapevolezza non è ovvia e non è data. L’educazione e la formazione dell’intelligenza naturale nella età dell’intelligenza artificiale devono perciò diventare oggetto di ricerca, sperimentazione e invenzione.

3. Occorre prepararsi al confronto dialogico e al pensiero logico e critico, rendendo sistematici metodi di insegnamento basati sulla cooperazione e la ricerca in comune, e tenendo conto degli stili di apprendimento propri di ciascuna generazione, adattando ad essi forme e metodi di insegnamento.

E orientare a tali obiettivi il reclutamento massiccio degli insegnanti che sta partendo.

4. Occorre sviluppare un’adeguata educazione finanziaria come onsapevolezza ad autodeterminarsi, a comprendere le scelte economiche compiute da chi ci governa e a partecipare alla creazione della propria autonomia economica fin dalla più giovane età.

I prossimi passi

1. Riconoscere e valorizzare le buone pratiche educative già esistenti, specie in aree di frontiera e di sperimentazione, dove insegnanti, famiglie, studenti, dirigenti, generano discontinuità e trasformazioni, al momento isolate e rilevanti solo per i contesti specifici.

2. Tradurre le buone pratiche in politiche sostenendo le comunità educanti, attraverso l’alleanza e la condivisione di risorse e competenze fra scuole, privati e organizzazioni di cittadinanza attiva.

3. Valutare e dibattere l’impatto di queste pratiche e politiche sulle grandi missioni di sviluppo in linea con l’obiettivo 4 dell’agenda 2030 dell’ONU: garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti.

I filmati integrali delle relazioni, le video-interviste agli ospiti e le altre informazioni sul Forum Education sono in progressivo aggiornamento all’indirizzo web: http://www.festivalcomunicazione.it/forum-education/