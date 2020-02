Sori: lunedì Consiglio comunale a Sussisa

Il Consiglio comunale di Sori è convocato lunedì 3 febbraio alle 21 presso la S.o.m.s. di Sussisa. Ordine del giorno:

1 Comunicazione dell’avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti (Art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale)

2 Comunicazione al Consiglio della pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. 297/2020 ai sensi dell’art. 148 bis del D.Lgs. 267/2000

3 Acquisizione e cessione di parte di sedimi stradali utilizzati ad uso pubblico e riguardanti l’intervento di cui al “Piano Particolareggiato di iniziativa privata per la ricostruzione delle aree comprese tra Via Genova, Via Crispi e la passeggiata a mare

4 Approvazione del regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011

5 Modifica art. 52 del vigente regolamento cimiteriale

6 Mozione presentata dai consiglieri Ilaria Bozzo, Marco Castagnola, Damiano Penco, Antonio Matteo Brondo in data 30.12.2019 ad oggetto: “Conferma adesione al Progetto del Distretto Socio Sanitario n. 13 per l’accoglienza integrata di richiedenti titolari di protezione internazionale”.