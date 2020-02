Sestri: Consiglio comunale, protagoniste le opposizioni

Il Consiglio comunale di Sestri Levante è convocato per giovedì 6 febbraio alle ore 20 con il seguente ordine del giorno: quasi tutte interpellanze ed interrogazioni delle minoranze



1) Approvazione verbale seduta consiliare del 27 novembre 2019

2) Comunicazione di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con utilizzo del fondo di riserva – n. 229 del 18.12.2019

3) Adozione di aggiornamento ai sensi dell’art. 43 L.U.R. 36/1997 e s.m.i al Piano Urbanistico Comunale vigente relativo agli ambiti di tipo artigianale AC(DA) e industriale AR(DNI)

4) Adozione di aggiornamento ai sensi dell’art. 43 L.U.R. 36/1997 E S.M.I. al Piano Urbanistico Comunale vigente relativo a cantina vinicola in località Pestella Ambito Tpz/E2 (CF). “Bisson società agricola di Lugano Marta e Pier Luigi S.S.”

5) Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata del servizio accoglienza ed informazione turistica – triennio 2020/2022

6) Adesione al “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica”

7) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Demolizione del ponte della Pestella e sua ricostruzione”

8) Interrogazione del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica causate dallo stato di degrado dei portici e del piano di calpestio di Viale Roma”

9) Interrogazione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Convocazione Commissione di coordinamento Comune – Scuole d’infanzia paritarie”

10) Interrogazione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Rientro dell’archivio storico comunale da Desana (VC)”

11) Interrogazione dei Consiglieri Armanino e Smeraldi ad oggetto “Degrado dell’area antistante e circostante la chiesa di San Nicolò”

12) Interrogazione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Riscossione Residui Attivi Rendiconto 2018”

13) Interrogazione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Stato del contenzioso”

14) Interrogazione dei Consiglieri Conti Stagnaro e Sturla ad oggetto “Prospettive future impianto natatorio comunale e quali azioni a tutela dell’utenza e dei lavoratori coinvolti”

15) Interrogazione del Consigliere Fabio Sturla ad oggetto “Chiarimenti in merito alla realizzazione di una pista per mountain bike MTB tra località Terra rossa e il Colle del lago”

16) Interrogazione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Commemorazione giornata del ricordo a Sestri Levante”

17) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Abbandono rifiuti e degrado nelle frazioni di Villa Arpe e Villa Rocca”

18) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Problematiche rete acque bianche e nere Via Nazionale/Via Volta”

19) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Installazione T Red o analogo sistema di controllo gallerie Sant’Anna per la durata lavori ristrutturazione”

20) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Implementazione di un migliore servizio di streaming del Consiglio Comunale”

21) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Miglioramento recinzione parco Sedini per ridurre il rischio intrappolamento di bambini in età prescolare”

22) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Cessazione dell’uso indebito della fascia tricolore da parte dei Consiglieri Comunali”

23) Interpellanza dei Consiglieri Armanino e Smeraldi ad oggetto “Realizzazione stalli per la sosta gratuita nell’area precedentemente occupata dalla piattaforma del Royal Bar in Corso Colombo”

24) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Controlli sulla presenza di cani liberi al Parco Mandela”

25) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Eliminazione spazi di sosta riservati all’amministrazione comunale nella piazza antistante la sede comunale di Via Salvi”

26) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Traslazione dei resti ossei contenuti all’Annunziata presso l’ossario del cimitero comunale”

27) Interpellanza del Consigliere Marco Conti ad oggetto “Abbandono di rifiuti e degrado in contrada Pestella”

28) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Costante presenza di auto in divieto di sosta e traffico ad alta velocità in via Balicca e Ponterotto”

29) Interpellanza Consiglieri Armanino e Smeraldi ad oggetto “Risultati deludenti partecipazione Comune di Sestri Levante ad attività di accertamento fiscale e contributivo anno 2018”

30) Interpellanza dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Eliminazione degli spazi di sosta riservati alla società Poste Italiane in via Fascie”

31) Mozione dei Gruppi consiliari Valentina Ghio Sindaco e Viviamo Sestri ad oggetto “Viabilità interventi per il miglioramento della sicurezza e mobilità integrata”

32) Mozione dei Gruppi consiliari Valentina Ghio Sindaco e Viviamo Sestri ad oggetto “Solidarietà al popolo curdo”

33) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Invito al vescovo diocesano Alberto Tanasini affinchè incontri il Consiglio Comunale in occasione della visita pastorale”

34) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Sostituzione della bandiera del Gay Pride ormai caduta dalla rotonda delle bandiere con bandiera istituzionale Regione Liguria”

35) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Coinvolgimento di tutte le associazioni di partigiani e combattentistiche e d’arma in occasione del 25 Aprile anniversario della Liberazione”

36) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Violazione della normativa sulla trasparenza da parte della partecipata Mediaterraneo Servizi”

37) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Attivazione di profilo utente per il Consiglieri Comunali per la visione del protocollo del Comune e della società Mediaterraneo tramite connessione remota”

38) Mozione dei Gruppi consiliari Valentina Ghio Sindaco e Viviamo Sestri ad oggetto “Chiusura della Filiale Intesa San Paolo a Riva Trigoso”

39) Mozione dei Consiglieri Armanino e Smeraldi ad oggetto “Allagamenti del 3 novembre lungo il torrente Gromolo e centro di Sestri Levante e smaltimento acque meteoriche”

40) Mozione dei Consiglieri Armanino e Smeraldi ad oggetto “Allagamenti del 3 novembre lungo il torrente Petronio e smaltimento acque meteoriche a Riva Trigoso”

41) Mozione dei Consiglieri Marco Conti Giancarlo Stagnaro Fabio Sturla e Gian Paolo Benedetti ad oggetto “Situazione IML – Industria Meccanica Ligure Spa di Casarza Ligure”

42) Mozione dei Gruppi consiliari Valentina Ghio Sindaco e Viviamo Sestri ad oggetto “Situazione IML Industria Meccanica Ligure di Casarza Ligure”

43) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Adeguamento dei controlli interni agli standard più alti a livello nazionale”

44) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino, Gian Paolo Benedetti e Paolo Smeraldi ad oggetto “Rispetto dei termini indicati dal TUEL e dal Regolamento consiliare per trattazione delle istanze dei consiglieri e l’accesso agli atti”

45) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Stipula di protocollo d’intesa con i Comuni di Chiavari, Casarza Ligure e Lavagna relativo a forme di collaborazione nella gestione del servizio di polizia locale”

46) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Individuazione di un’area all’interno del cimitero di via Val di Canepa per la sepoltura dei bambini mai nati”

47) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Erogazione contributo nuovi nati “Bonus Bebè” comunale”

48) Mozione dei Consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Destinazione di parte del ricavato dell’imposta di soggiorno a restauro chiese e architetture soggette a vincolo da parte della soprintendenza”