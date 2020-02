‘Santa: un grande grazie al pediatra che va in pensione

“Anche le parole curano; grazie per quelle scelte per ognuno di noi”. I genitori dei pazienti in cura dal dottor Alessandro De Giovanni, hanno voluto ringraziare nuovamente oggi il loro pediatra.

La prima sorpresa era arrivata l’ultimo giorno di lavoro di “Deggio” presso l’Asl 4; circa 150 mamme con i loro bambini lo avevano atteso con tanto di striscione per manifestargli la loro gratitudine e dirgli il loro grazie. Un fatto del genere non era mai avvenuto.

Oggi la festa si è ripetuta con altrettanto entusiasmo. Presenti anche il sindaco di ‘Santa’ Paolo Donadoni e quello di Rapallo Carlo Bagnasco che lo hanno ringraziato per quanto ha sempre fatto per i bambini del Tigullio occidentale.