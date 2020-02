Recco: rifiuti abbandonati, stop agli incivili

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

I controlli ambientali svolti a gennaio in collaborazione tra Polizia Locale e Idealservice, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul territorio cittadino, continuano a produrre come effetto sanzioni nei confronti degli incivili.

“E’ indispensabile agire contro chi non rispetta le regole – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – con misure sempre più incisive. Interveniamo ancora con sanzioni contro chi abbandona i rifiuti, un malcostume che ha conseguenze su quantità e qualità della raccolta differenziata, producendo forti ripercussioni sul decoro della città”.

Gli accertamenti, grazie all’elaborazione delle immagini ricavate dalla videocamere, hanno permesso di multare due persone responsabili di conferimenti difformi, per orario e tipologia, in via Speroni. Abbandono di rifiuti nell’isola ecologica di via San Rocco è stato contestato anche ad altri quattro cittadini, non residenti a Recco, e al titolare di un’attività commerciale per un deposito irregolare nell’isola ecologica di via Vastato. I metodi investigativi utilizzati, grazie all’ausilio delle telecamere, porteranno presto all’identificazione dei responsabili di abbandono di ingombranti in piazzetta San Martino e in via Speroni. Multa anche per il proprietario – non residente a Recco – di un cane, ritrovato in località Corticella, perché non in regola con l’iscrizione all’anagrafe canina.

A questi si sommano i controlli e i sopralluoghi effettuali dalla Polizia locale, anche su segnalazioni dei cittadini, in particolare in: via Montefiorito/via Castello, via Fllippo da Recco, via Carbonara, via Liceti, Via Speroni, via S.G. Battista, via XXV Aprile, via Pisa, via Fieschi, p.le Olimpia, p.le Europa, San Rocco, Corticella, via delle Torri, l.re Bettolo, l.go dei Mille.