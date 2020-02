RASSEGNA STAMPA. Mareggiata, in arrivo 34 milioni

Oggi, sabato 1 febbraio, auguri a Verdiana. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Santi patroni, per chi soffre di convulsioni: San Bartolomeo (24 agosto). Parole: controbuffè (mobile della sala da pranzo generalmente disposto di fronte al buffè di cui ripete in dimensioni minori struttura e caratteristiche Devoto oli).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Danni mareggiata e maltempo: nel Levante arrivano 34 milioni; Rapallo fondali abbassati (in realtà rialzati ndr) di due metri; Sestri; prioritaria la difesa di Portobello.

Sestri Levante: operaio folgorato in galleria mentre lavora alla linea elettrica della ferrovia. Sestri Levante: truffa del vino, due persone denunciate. Sestri Levante: personale influenzato, polemica alla Due Palme. Casarza Ligure: nove dossi sulla 523. Chiavari: ristoranti cinesi boicottati (forse “disertati”). Chiavari: limite dei 30 chilometri in via Ritrovato a Sampierdicanne. Chiavari: Forma va a Bolzano. Chiavari: il nuovo depuratore? A Preli in galleria. Chiavari: Soumahoro tra gli studenti. Leivi: morto l’ex sindaco Agostino Solari.

Rapallo: “Basta con i Tir dirottati dalla A-12 in città”.

Recco: un film e un libro per riflettere sulla shoah. Recco: in una lista dieci cittadini trasferiti nei campi tedeschi. Uscio: lavori per 800.000 euro sulla 333.

=====