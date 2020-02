Rapallo: i fondi erogati agli Istituti comprensivi

L’amministrazione comunale di Rapallo, per quanto riguarda l’ultimo quadrimestre 2019, in base ai rendiconti presentati e alla popolazione scolastica con determina dirigenziale, ha assegnato alle scuole degli Istituti comprensivi “Rapallo” e “Rapallo-Zoagli” i sottoelencati fondi (ovviamente in euro).

Istituto comprensivo Rapallo

Scuola dell’Infanzia Sant’Anna: 762

Scuola primaria Pascoli: 1.215

Scola secondaria di primo grado Giustiniani: 1.573

Istituto comprensivo Rapallo-Zoagli

Scuola d’infanzia Rainusso: 695

Scuola primaria Antola, Marconi, Dellepiane: 1.984

Scuola secondaria di primo grado Scocco: 426