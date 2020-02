Rapallo: gli eventi estivi? Il Comune li affida con bando

La giunta di Rapallo ha approvato un atto di indirizzo che prevede un bando per organizzare uno spettacolo estivo di almeno tre giorni che abbia rilevanza nazionale. Costo massimo per il Comune 100.000 euro che dovrebbero funzionare come moltiplicatore di fondi privati.

Una decisione che farà discutere per la scelta del periodo estivo quando già gli alberghi e case vacanza nei fine settimana sono esauriti.

Il bando però nel Levante è una positiva rivoluzione che capovolge in parte abitudini consolidate. Parliamo dei privati (impresari o meno) che propongono spettacoli o iniziative che l’assessore di turno a volte accetta, anche se non ci azzeccano nulla col turismo di quella località. Ora Rapallo capovolge questa tradizione, decide cosa chiedere e sceglierà tra le diverse offerte. Non è poco; poi si potrà discutere se destagionalizzare o meno le proposte e se dare agli spettacoli un’impronta culturale o meno.

Di seguito il documento approvato dalla giunta

Oggetto: Realizzazione Progetto Evento Estivo 2020

Il Comune di Rapallo, richiamata la Delibera Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2020, intende diramare il presente avviso di manifestazione di interesse al fine di aprire alla concorrenza l’affidamento dell’appalto, per la realizzazione durante la stagione estiva, di un evento turistico culturale composto da uno o più spettacoli da inserire in un unico brand che assuma la caratteristica di un festival tematico, in grado di veicolare, con particolare efficacia, l’immagine di Rapallo, delle sue bellezze e dei suoi elementi di attrazione, e che dovrà avere caratteristiche di prestigio, valore e rilevante dimensione in termini economico-finanziari, organizzativi e di impatto sul pubblico e sui canali mediatici.

Pertanto, in questa fase, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato ad un’indagine di mercato con carattere meramente esplorativo e conoscitivo. Il presente avviso, quindi, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale alcuna e non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che sarà in ogni caso libera di avviare altre e diverse procedure di affidamento, ovvero di non procedere all’esperimento della stessa.

L’Amministrazione si riserva espressamente il potere di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento con atto motivato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

Stazione appaltante: Comune di Rapallo. Ripartizione 5 – Ufficio Turismo. Piazza delle Nazioni, 4 -16035 Rapallo. C.F. 83003750102. P. IVA 00209910991. PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it

e-mail turismo@comune.rapallo.ge.it cultura@comune.rapallo.ge.it

1. Attività oggetto del presente avviso

Un “grande evento” intendendosi per tale per la realizzazione durante la stagione estiva, di uno o più spettacoli da inserire in un unico brand che assuma la caratteristica di un festival tematico, in grado di veicolare, con particolare efficacia, l’immagine di Rapallo delle sue bellezze e dei suoi elementi di attrazione, che dovrà avere caratteristiche di prestigio, valore e rilevante dimensione in termini economico-finanziari, organizzativi e di impatto sul pubblico e sui canali mediatici, e dovrà consentire di trasmettere e diffondere l’ispirazione di un momento correlato alla identità del Comune e del territorio circostante creando interconnessioni ed accrescendo la competitività del luogo.

L’evento dovrà avere la durata minima di tre giorni consecutivi durante il periodo estivo, da indicarsi in sede di offerta; la produzione artistica dovrà creare un evento di adeguato respiro ed attrattività, coinvolgendo anche eventuali sponsor che supportino la realizzazione dell’evento, limitando l’intervento del Comune ad una quota di copertura non superiore al 33% del costo totale dell’evento e comunque fino a concorrenza di € 100.000,00.

2. Servizi Richiesti

Coloro che aderiranno alla manifestazione di interesse dovranno garantire la successiva elaborazione del progetto artistico e la complessiva organizzazione dell’evento comprensivo di:

progetto di realizzazione dell’evento corredato di idoneo business plan;

piano della comunicazione comprendente una dettagliata descrizione delle modalità di organizzazione e di comunicazione mediatica e sociale dell’evento (anche tali costi saranno a carico dell’organizzatore);

espletamento delle pratiche di pubblico spettacolo ai sensi della vigente normativa, compreso pagamento oneri Siae, contributi INPS ex-ENPALS, se dovuti;

piano della sicurezza secondo le attuali norme vigenti compresa la relazione di impatto acustico e la previsione di eventuale personale per la sicurezza;

individuazione di eventuali sponsor compartecipanti, che dovranno avere sottoscritto (all’atto della presentazione dell’offerta) un contratto di carattere preliminare con gli organizzatori;

elaborazione di un adeguato piano finanziario comprendente le quote di compartecipazione previste e la loro modulazione, in relazione alla maggiore o minore presenza di sponsor;

garanzie fideiussorie come successivamente indicato al punto 3 lettera c;

omnicomprensività della proposta atteso che la civica amministrazione potrà garantire le seguenti disponibilità :

palco presso Villa Tigullio secondo le modalità già attuate negli scorsi anni ed in via di nuova aggiudicazione (450 posti a sedere /1000 in piedi, con americana, corrente elettrica inclusi);

presenza di agenti di polizia locale compatibilmente con i turni lavorativi in essere;

supporto del servizio turismo per quanto di competenza;

disponibilità di n. 170 sedie e di n. 15 transenne compatibilmente con lo sviluppo delle attività dei cantieri aperti in città (il cui trasporto sarà a carico esclusivo degli organizzatori)

Presa d’atto e accettazione della clausola per cui a fronte di sponsor in misura inferiore al 33% del valore del servizio proposto l’evento non avrà corso.

3. Istruttoria e procedura di gara

Terminata l’istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti sotto indicati, l’Amministrazione Comunale procederà a diramare gli inviti volti alla formulazione dell’offerta. L’individuazione della migliore offerta avverrà tramite l’applicazione di due diversi livelli di valutazione: tecnica ed economica.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico i criteri di aggiudicazione saranno i seguenti:

a) progettazione di un evento/festival articolato in più giornate caratterizzato da un brand tematico (che non potrà essere oggetto di registrazione da parte del proponente in quanto costituente parte integrante e sostanziale dell’offerta) per un punteggio complessivo pari al 15% dell’intera valutazione;

b) presentazione di un programma dettagliato ed articolato con indicazione dei luoghi di svolgimento dell’evento , dei tempi, degli artisti coinvolti (di cui dovrà essere fornito un atto preliminare di impegno) per un punteggio complessivo pari al 40% dell’intera valutazione;

c) elenco degli sponsor corredato dei relativi contratti preliminari di adesione per un importo totale superiore al 33% del valore a base dell’offerta per un punteggio complessivo pari al 15% dell’intera valutazione;

d) curricula degli artisti impegnati e degli organizzatori per un punteggio complessivo pari al 15% dell’intera valutazione;

4. Documentazione e dichiarazioni da presentare in sede di manifestazione di interesse

Per quanto riguarda l’aspetto economico l’offerta sarà valutata con un peso pari al 15% con criteri inversamente proporzionali tra l’impegno richiesto al Comune ed il valore complessivo del progetto.

La manifestazione di interesse in risposta al presente avviso dovrà pervenire al Comune di Rapallo tramite documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell’operatore economico, redatta in conformità all’Allegato 2, e dovrà contenere tassativamente:

a) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 D.lgs 50/2016 e ssmmii

b) fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi due esercizi (2018 – 2019) complessivamente non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila) al netto di IVA in servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, preferibilmente in rapporto con pubbliche amministrazioni;

c) disponibilità a costituire in caso di invito a presentare offerta di una fideiussione bancaria pari al 10% del valore complessivo del progetto offerto;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso

Procedura di Gara: procedura negoziata ristretta alla quale saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che avranno presentato interesse al presente avviso e risultino in possesso dei prerequisiti di cui al precedente punto 4.

La documentazione dovrà pervenire tassativamente via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it entro le ore 24.00 del giorno 12.02.2020

L’oggetto da indicare nella PEC dovrà essere il seguente: “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ARTISTICA DI UN EVENTO ESTIVO DI AMPIO RICHIAMO TURISTICO IN PROGRAMMA PER L’ESTATE 2020”.

5. Importo

A carico dell’Amministrazione graverà un impegno massimo pari al 33% dell’importo complessivo presunto del progetto con un importo massimo di partecipazione pari ad € 100.000,00 al lordo di IVA ed altre imposte.

6. Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il presente avviso è aderente alle indicazioni fin linea con le linee guida formulate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera 1097/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017.

7. Responsabile del procedimento: Antonio Michele Gori al quale ci si potrà rivolgere per qualunque chiarimento o informazione, anche a mezzo telefono (tel. 0185 680373 – 0185 680387).

8. Trattamento dati personali

Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto si informa che tali dati saranno acquisiti e trattati dal Comune di Rapallo con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e conservati dall’Unione stessa per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura.

Il titolare del trattamento è il comune di Rapallo nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto.

Per ulteriori informazioni sull’oggetto della concessione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Turismo e Cultura (Tel. 0185 680373 – 0185 680387)

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del comune www.comune.rapallo.ge.it

Il Dirigente

Servizi alla Persona

Dott.ssa Anna M. Drovandi