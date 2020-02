Rapallo: “Candidatura Cianci, un lavoro di squadra”

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

Continua a far discutere la voce di una possibile candidatura rapallese alternativa a quella ormai consolidata di Domenico ” Mimmo” Cianci. Ipotesi che, se posta in essere, correrebbe seriamente il rischio di indebolire la candidatura dello stesso Cianci, che con la sua entrata in Consiglio Regionale, completerebbe il cerchio con Roberto Bagnasco deputato al parlamento, Carlo Bagnasco sindaco di Rapallo e vicesindaco metropolitano di Genova, con un forte rafforzamento di Rapallo e dell’intero Tigullio.

Del resto Mimmo Cianci, fin dalle elezioni comunali del 1999, ha sempre sostenuto ininterrottamente la famiglia Bagnasco nelle varie consultazioni elettorali, con un sostegno importante, se non addirittura determinante,come nel 2014.

La stessa sua candidatura alle Regionali è nata ed è stata condivisa con Roberto e Carlo Bagnasco e il presidente Toti, con il quale Mimmo Cianci ha instaurato un forte legame di reciproca stima e amicizia.

La candidatura di Mimmo Cianci, che in questi mesi è cresciuta enormemente nella lista civica del presidente Toti, appare a molti analisti politici una scelta intelligente, volta a rafforzare le reciproche ottime chances di elezione e a intercettare una fascia sempre più ampia di elettorato delusa dai partiti ( del resto il 2,6% conseguito da Forza Italia domenica scorsa alle elezioni regionali in Emilia Romagna, e il successo della lista civica del governatore uscente Stafano Bonaccini sono emblematici ).

Infine lo stesso Carlo Bagnasco rinunciò a presentare la lista e il simbolo di Forza Italia, optando per sole liste civiche, nelle elezioni comunali di Rapallo del 2014 che lo portarono alla carica di sindaco. Inoltre nel 2019 la sua lista civica ” Bagnasco Sindaco” ha ottenuto quasi cinque volte i voti di quella di Forza Italia.

Non presentare quindi candidature rapallesi alternative a Mimmo Cianci, appare ai più una scelta razionale che premia la fedeltà e la correttezza di Canci nei confronti della famiglia Bagnasco e al contempo non indebolisce le ottime possibilità di avere un rapallese nel parlamentino di via Fieschi che tuteli al meglio la nostra città e l’intero Tigullio.